Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Под южным солнцем: в Азербайджане появится теплица «Поморье»

2 июня 10:30 Агропром Торговля Международные связи

В Республике Азербайджан появится теплица «Поморье». Выращенная в ней овощная продукция будет поставляться в Архангельскую область.

Как сообщила министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова, эта инициатива азербайджанской стороны стала одним из итогов встречи делегации Имишлинского района Республики с представителями торговых сетей и предприятий Архангельской области.

В числе других результатов – достижение предварительной договорённости о заключении прямых договоров поставки между торговыми организациями Поморья и азербайджанскими производителями сельскохозяйственной продукции.

— Ожидаем, что эта продукция будет качественной и вкусной, – отметила Ирина Бажанова. – Вместе с тем, стоит задача достичь того, чтобы благодаря прямым поставкам она предлагалась жителям региона по доступным ценам.

Напомним, что в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым глава Имишлинского района Вильям Гаджиев предложил для более успешного продвижения продукции обоих регионов открыть торговый дом Азербайджана в Архангельске и создать аналогичную структуру в Имишлинском районе Республики.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Промышленность

2 июня

Под южным сол­нцем: в Азер­байджа­не появит­ся теп­лица «Поморье»

30 мая

Минст­рой Рос­сии приз­вал стро­итель­ные органи­за­ции уско­рить подачу заявок в наци­ональ­ный реестр спе­ци­алис­тов

29 мая

Качест­ве­нно и в срок гото­вы вести рабо­ты архан­гель­ские судо­рем­он­тики

26 мая

Сена­торы пред­ложи­ли вклю­чить про­ект «Бел­ко­мур» в госп­ро­грам­му раз­ви­тия Арктики

24 мая

Мин­лесп­ром – вла­дель­цам пило­рам: выйти из тени!

23 мая

На при­мере «Бел­кому­ра»

19 мая

В Год эко­ло­гии в Поморье пла­ниру­ет­ся вос­ста­новить 65 тысяч гек­та­ров леса

19 мая

Про­блемы под­гот­ов­ки кад­ров для стройин­дуст­рии обсуди­ли в Архан­гель­ске

18 мая

Игорь Орлов встре­тил­ся с минис­тром при­род­ных ресур­сов и эко­ло­гии РФ Сер­ге­ем Донским

18 мая

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на пре­сс-кон­фер­ен­цию по воп­ро­сам лесо­вос­ста­нов­ле­ния

17 мая

Про­ект стро­итель­ства в Архан­гель­ске мета­ноло­вого завода обсуди­ли в пра­витель­стве региона

16 мая

Охран­ную зону нац­парка «Рус­ская Аркти­ка» скор­ректи­ру­ют с учё­том интере­сов рыбаков

12 мая

Пав­ловс­кое мес­тор­ож­де­ние: влас­ти Поморья про­раба­тыва­ют вари­ан­ты под­дер­жки инвести­ций

12 мая

Штаб-квар­тира Ассо­ци­ации тор­гово-про­мыш­ленных палат север­ных тер­рито­рий раз­мес­тится в Архан­гель­ске

11 мая

Перс­пе­ктивы меж­дуна­род­ного клас­терно­го раз­ви­тия обсужда­ют в Санкт-Пет­ер­бурге

11 мая

Иссле­до­ва­тель и спасатель

11 мая

Поморье и Коми: в прио­ри­те­тах – семен­ной кар­тофель и зна­ме­ни­тая «хол­мог­ор­ка»

10 мая

Рас­тут закуп­ки мест­но­го моло­ка и кар­тофе­ля в учрежде­ния бюд­жет­ной сферы Поморья

10 мая

В Архан­гель­ске выбе­рут луч­шего сварщика

Похожие новости

2 июня Промышленность

Под южным сол­нцем: в Азер­байджа­не появит­ся теп­лица «Поморье»

16 мая Общество

Охран­ную зону нац­парка «Рус­ская Аркти­ка» скор­ректи­ру­ют с учё­том интере­сов рыбаков

11 мая Экономика

Поморье и Коми: в прио­ри­те­тах – семен­ной кар­тофель и зна­ме­ни­тая «хол­мог­ор­ка»

10 мая Промышленность

Рас­тут закуп­ки мест­но­го моло­ка и кар­тофе­ля в учрежде­ния бюд­жет­ной сферы Поморья

5 мая Промышленность

Пере­довые тех­ноло­гии будут внед­рять в пле­мен­ных хоз­яйс­твах региона

2 мая Промышленность

В Поморье рас­ширя­ет­ся спектр выпус­ка импорто­за­ме­ща­ющей продукции

17 апреля Промышленность

Новые пра­вила для рыба­ков – в интере­сах жите­лей и биз­неса Поморья

24 апреля Промышленность

Утвержд­ён пере­чень това­ров, при про­даже кото­рых обя­затель­но при­ме­не­ние кас­совых аппаратов

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия