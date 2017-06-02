Под южным солнцем: в Азербайджане появится теплица «Поморье»

В Республике Азербайджан появится теплица «Поморье». Выращенная в ней овощная продукция будет поставляться в Архангельскую область.

Как сообщила министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова, эта инициатива азербайджанской стороны стала одним из итогов встречи делегации Имишлинского района Республики с представителями торговых сетей и предприятий Архангельской области.

В числе других результатов – достижение предварительной договорённости о заключении прямых договоров поставки между торговыми организациями Поморья и азербайджанскими производителями сельскохозяйственной продукции.

— Ожидаем, что эта продукция будет качественной и вкусной, – отметила Ирина Бажанова. – Вместе с тем, стоит задача достичь того, чтобы благодаря прямым поставкам она предлагалась жителям региона по доступным ценам.

Напомним, что в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым глава Имишлинского района Вильям Гаджиев предложил для более успешного продвижения продукции обоих регионов открыть торговый дом Азербайджана в Архангельске и создать аналогичную структуру в Имишлинском районе Республики.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области