Мобильный пункт ТО отправляется на северо-восток области

Передвижной пункт техосмотра автотранспорта, приобретённый за счёт средств областного бюджета, направляется в Мезенский и Лешуконский районы области, чтобы облегчить жизнь автомобилистам.

Об этом сообщил начальник отдела по организации технических осмотров, спецстоянок и перемещения транспортных средств региональной транспортной службы (РТС) Сергей Вульф.

В Мезени мобильный пункт ТО будет работать с 1 по 6 августа в гараже МКП «Мезенская мехколонна» (бывшая база АТП).

С 7 по 13 августа технические эксперты РТС примут всех желающих проверить свой автотранспорт на базе гаража «Архоблэнерго».

Современный диагностический центр на колёсах все дни будет работать с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Телефоны для справок: +7 921 818-99-34, +7 921 088-87-78.

Напомним, возможности мобильного пункта ТО позволяют жителям северной глубинки экономить время, деньги и нервы на перегонах транспорта на большие расстояния для проведения техосмотра на стационарных пунктах. Пройти ТО на передвижном пункте смогут как владельцы машин, так и автопарки предприятий районов.

— Дополнительная плата за выезд в тот или иной район области не взимается. Вторая хорошая новость: мы до сих пор работаем по тарифам 2014 года, – подчеркнул Сергей Вульф.

ГБУ АО «Региональная транспортная служба»