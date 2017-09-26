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Благотворительный фонд «Взамен» приглашает принять участие в конкурсе детских рисунков

26 сентября 13:30 Общество События

Продолжается конкурс рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой», к участию в котором приглашаются все желающие, независимо от возраста и профессии.

Цель конкурса заключается в формировании уважительного отношения к пожилым людям, ценностных ориентиров у подрастающего поколения.

Все участники будут награждены памятными подарками. Торжественное награждение победителей состоится 30 сентября 2017 года, в День пожилого человека в Заостровской больнице Приморского района.

Приятным сюрпризом для участников конкурса станет премьера спектакля благотворительного лицедейского клуба «Блик» «Волшебное кольцо» .

Контакты: Ольга Николаевна Жехова, телефон: +7 911 870-47-93.

Благотворительный фонд «Взамен» регулярно проводит акции по сбору необходимых вещей для инвалидов и пенсионеров.

Получить более подробную информацию можно по телефону: (8182) 47-29-55.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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