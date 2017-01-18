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Первое в 2017 году областное родительское собрание состоится 19 января в 18 часов

18 января 15:15 Районы

Из первых рук узнать всё о подготовке и проведении ЕГЭ-2017 родители одиннадцатиклассников смогут в режиме онлайн. В областном родительском собрании примет участие и министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Благодаря видеоконференцсвязи в разговоре смогут принять участие жители всех городов и районов Поморья. Список из 42 школ, которые будут подключены к «Цифровому образовательному кольцу», размещён здесь.

— На встрече будут обсуждаться новации в государственной итоговой аттестации выпускников школ. Стоит отметить, что кардинальных изменений в правилах проведения ЕГЭ нет, но всё же существуют нюансы, которые необходимо знать одиннадцатиклассникам и родителям, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Например, продолжительность ЕГЭ про биологии в этом году будет увеличена до 210 минут.

Министерство образования и науки Архангельской области

Приложения

Список школ, подключённых к «Цифровому образовательному кольцу»

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