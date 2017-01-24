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Архангельская область – среди лучших спортивных регионов России

24 января 16:20 Спорт

Старейшее спортивное издание страны – газета «Советский спорт» впервые в своей истории опубликовала рейтинг регионов России. В нем все субъекты РФ были ранжированы исключительно по спортивным критериям.

Составители оценили регионы по нескольким десяткам показателей. Основные из них:

  • количество объектов спортивной инфраструктуры;
  • число региональных, федеральных и международных соревнований;
  • наличие профессиональных команд, регулярно выступающих в соревнованиях регионального и федерального уровня.

Также учитывались доля населения региона, активно занимающегося спортом, а также количество жителей, сдавших нормативы ГТО. По итогам отбора в пятёрку лидеров попали Татарстан, Санкт-Петербург, Московская область, Башкирия и Чечня.

Архангельская область в спортивном рейтинге России заняла высокое 13 место среди 85 участников. Из регионов Северо-Западного федерального округа Поморье опередили лишь Санкт-Петербург и Ленинградская область.

 – В Архангельской области активно развивается как массовый спорт, так и спорт высших достижений. В 2016 году в регионе было открыто 39 новых центров и 156 мест тестирования комплекса ГТО, построено около тридцати современных  спортсооружений, проведён ряд международных и всероссийских соревнований, – подчеркнул руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. –  В то же время для нас такое высокое место в спортивном рейтинге – это своеобразный аванс на будущее, который заставляет нас работать еще эффективнее.

Агентство по спорту Архангельской области

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