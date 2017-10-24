Росреестр: создан Фонд защиты прав участников долевого строительства

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует, что в соответствии с федеральным законом № 218-ФЗ создан «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Главной задачей созданного фонда станет помощь дольщикам в случае банкротства застройщиков в виде выплат денежного возмещения за счёт средств компенсационного фонда или финансирования мероприятий по завершению строительства объектов.

Формирование компенсационного фонда осуществляется за счет обязательных отчислений застройщиков, составляющих 1,2 % от цены каждого договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения.

Застройщик обязан перечислять взносы в фонд не менее чем за три рабочих дня до даты представления документов на государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве.

Проверка факта перечисления взносов по каждому договору осуществляется органом регистрации прав. При этом неуплата взносов влечёт приостановление государственной регистрации договора.

Обязанность по уплате взносов в компенсационный фонд возникает у застройщика только по тем стройкам, по которым договор участия в долевом строительстве с первым участником представлен на государственную регистрацию после даты создания фонда (20 октября 2017 года).

В отношении объектов, строительство которых начато раньше, продолжит действовать страхование и поручительство.

Создание фонда – это реальный механизм защиты вложений участников долевого строительства. Во-первых, управление денежными средствами осуществляется государственной структурой, во-вторых, у дольщиков появляется шанс достроить до конца дом в случае банкротства застройщика за счёт средств компенсационного фонда.

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу