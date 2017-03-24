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Почётный президент «Водника» Павел Балакшин об игре клуба в этом сезоне: молодцы!

24 марта 17:30 Спорт

В Хабаровске состоялись полуфинальные встречи чемпионата России по хоккею с мячом. Впервые за последние двенадцать лет в числе четырёх лучших команд страны сражался и архангельский «Водник».

Наверное, до старта чемпионата мало кто предполагал, что нынешний сезон так удачно сложится для северной команды. Традиционно фаворитами считались сибирские команды. В европейской части к лидерам относили ульяновскую «Волгу» и московское «Динамо».

По ходу чемпионата какие-то из этих прогнозов оправдались, какие-то нет. В четвертьфинале «Водник» встречался с «Уральским трубником». В честной борьбе архангельская команда добилась исторического успеха: права на участие в «Финале четырёх».

И вот –  полуфинал с «Байкал-Энергией».

Игра получилась упорная, вязкая. Первыми открыли счёт хоккеисты «Водника». После розыгрыша стандарта Евгений Дергаев хлестким ударом «пробил» вратаря иркутской команды.

Вскоре «Байкал-Энергия отыгрался», а затем вышел вперёд. После перерыва игра шла при инициативе «Водника», но к сожалению наши игроки не смогли больше забить, хотя моменты были.

В итоге победу одержала команда соперников. «Водник» завтра сыграет в матче за третье место.

— Как бы ни сложился матч за «бронзу», я считаю, что все игроки нашей команды –  молодцы! – подвёл итог встречи почётный президент клуба «Водник» Павел Балакшин. –  Я очень доволен этим сезоном. Впервые за двенадцать лет наша команда вошла в четвёрку лучших команд страны. Мы стали лучшим клубом европейской части России. На четвертьфинальных играх с «Уральским трубником» на трибунах было огромное количество людей, много молодёжи. Надеемся, что и следующем сезона такая игра, такой настрой сохранятся. А значит, будет и больше болельщиков на трибунах. Ребята тренируются, играют, получают травмы, забивают ради болельщиков, ради их эмоций и счастливых лиц».

Агентство по спорту Архангельской области

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