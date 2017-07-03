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Готовность объектов посёлка Савинский к зиме – на контроле регионального министра ТЭК и ЖКХ

3 июля 17:10 Энергетика

В ходе рабочей поездки в Плесецкий район министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев посетил посёлок Савинский, который ежегодно оказывается на особом контроле правительства области во время прохождения отопительного сезона.

По словам руководителя ведомства, сегодня вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду 2017–2018 годов и обеспечения надлежащего теплоснабжения на территории муниципального образования «Савинское» значится в числе приоритетных.

В связи с невозможностью поддержания нормативного запаса топлива для работы котельных посёлка Савинский Плесецкого района договор аренды муниципальных объектов теплоснабжения администрацией МО «Савинское» с действующей теплоснабжающей организацией был расторгнут с 14 марта 2017 года.

В настоящее время функции теплоснабжающей организации исполняет Архангельская областная энергетическая компания в рамках введённого режима повышенной готовности.

В целях модернизации муниципальных объектов теплоснабжения и привлечения новой теплоснабжающей организации, способной обеспечить потребителей теплом, администрацией МО «Савинское» проводится работа по заключению концессионного соглашения.

Проектом предусматривается передача объектов теплоснабжения концессионеру сроком на 15 лет с выполнением мероприятий по реконструкции тепловых сетей посёлка Савинский и строительству новой блочно-модульной котельной мощностью 30 МВт с возможным переходом на природный газ. 

Архангельская областная энергетическая компания выразила готовность поучаствовать в качестве потенциального концессионера и направила заявку в муниципальное образование.

В настоящее время пакет документов для заключения концессионного соглашения проходит необходимую процедуру согласований в соответствии с требованиями федерального законодательства и планируется к подписанию с концессионером до начала отопительного периода 2017–2018 годов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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