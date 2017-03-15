В Архангельске стартовали состязания юных «динамовцев»

В столице Поморья открылся всероссийский фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец».

На поле стадиона «Динамо» в день открытия вышли около четырёхсот участников из пяти регионов страны. Фестиваль объединит под флагом общества «Динамо» детей, занимающихся в спортивных секциях по всей стране. Спортивное общество «Динамо» было образовано более девяноста лет назад. С тех пор через школы и клубы общества прошли сотни тысяч юных атлетов, многие из которых впоследствии стали знаменитыми спортсменами.

По словам организаторов, он направлен также на воспитание патриотизма и поддержку преемственности поколений.

– В этом году фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец» проходит уже в пятый раз. Для нас большая честь приветствовать юных спортсменов в нашем регионе, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Всю неделю ребята будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте и других зимних дисциплинах.

Агентство по спорту Архангельской области