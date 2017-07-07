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Школьников Котласа учат эффективному выбору будущей профессии

7 июля 16:15 Труд Котлас

Более 500 школьников Котласа и Котласского района посетили летнюю профориентационную сессию «Smile Time ПРОФИ», организованную специалистами Котласского центра занятости населения.

За время сессии профконсультанты провели 20 мероприятий в 13 учреждениях Котласа.

Для самых маленьких проводились занятия по ранней профориентации. Дети рассказывали о профессиях родителей, бабушек и дедушек, о том, кем хотят стать, когда вырастут, разгадывали тематические загадки, смотрели мультфильмы о профессиях.

Ребятам постарше профконсультанты рассказывали о правилах выбора будущей профессии и возможных ошибках, знакомили с профессиями, востребованными на рынке труда региона. Активное участие ребята в таких играх как, «Профессиональные сферы» и «Презентация профессий».

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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