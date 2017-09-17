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Преподаватели финансовой грамотности совершили путешествие в мир денег

17 сентября 10:00 Финансовая грамотность Общество

Гостями регионального отделения Северо-Западного ГУ Банка России впервые стали преподаватели учреждений среднего профессионального образования, в чьи задачи с недавнего времени входит обучение студентов колледжей и техникумов основам финансовой грамотности.

В столицу Поморья педагоги из городов и районов области приехали, чтобы пройти обучение по дополнительной профессиональной программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности». Его проводит региональный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования, который создан на базе Архангельского областного института открытого образования.

До настоящего времени сотрудники Банка России проводили лекции для педагогического состава области на образовательной площадке института. Но на этот раз педагоги сами отправились в банк.

Образовательное путешествие началось с просмотра видеофильма об истории главного банка страны, а завершилось экскурсией в музейно-экспозиционный фонд, где состоялось знакомство с его историей в региональном аспекте.

Сотрудники отделения обсудили с преподавателями тему инфляции, уделив особое внимание ценовой стабильности как стратегической цели Банка России.

По словам заместителя руководителя Регионального методического центра по финансовой грамотности, специалиста по проектной работе Архангельского областного института открытого образования Николая Кряжева, подобное путешествие в мир денег было очень полезным для тех, кто учит подрастающее поколение финансовым азам.

Предполагается, что в течение начавшегося учебного года в мероприятии примет участие еще несколько групп учителей, которые приедут в Архангельск на дополнительную подготовку по преподаванию курса финансовой грамотности.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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