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В арктических вузах в четыре раза выросло количество бюджетных мест

29 марта 15:45 Арктика – территория диалога Наука Арктика
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Об этом заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева на полях международного форума «Арктика – территория диалога», который проходит в Архангельске.

Вопрос подготовки кадров для работы в условиях северных широт обсуждался  на заседании Госкомиссии по развитию Арктики. В рамках этой дискуссии глава Минобрнауки РФ отметила необходимость расширения программы целевого обучения в арктических вузах.

— Одним из решений обозначенных проблем видится расширение масштабов целевого обучения студентов в интересах работодателей. К сожалению, в настоящее время доля «целевиков», обучающихся по программам инженерии и педагогики, крайне мала, – приводит слова Ольги Васильевой ТАСС.

По количеству таких «целевиков» Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова опережает ряд своих «арктических» коллег по высшей школе. Впрочем, и у САФУ есть потенциал для развития в этом направлении.

Как отметила министр образования и науки РФ, по сравнению с 2014 годом количество бюджетных мест в арктических вузах было увеличено на пять тысяч человек, что означает практически четырёхкратное увеличение.

Министерство образования и науки Архангельской области

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