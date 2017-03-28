Ограничение движения транспорта в период арктического форума не планируется

По информации регионального минтранса, введение ограничений движения транспортных средств на улицах Архангельска, за исключением осуществляющих перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в период проведения международного арктического форума не планируется.

Временное перекрытие движения (ориентировочно продолжительностью до 15–30 минут) возможно при движении кортежей охраняемых лиц и официальных делегаций. В основном, это касается маршрута из аэропорта в Архангельск.

Тем не менее, будет введено ограничение для парковки автотранспорта по набережной Северной Двины от площади Профсоюзов до улицы Гагарина.

Кроме этого, запрещён въезд автомобилей на автостоянки, организованные в районе ТЦ «Прага», морского-речного вокзала, музея деревянного зодчества «Малые Корелы», Архангельского театра драмы и на Красную пристань.

Организаторы форума рекомендуют жителям областного центра в период с 29 по 30 марта минимизировать поездки на личном автотранспорте по основным магистралям столицы Поморья.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области