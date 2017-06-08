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Подготовка к ЕГЭ: эксперт дал рекомендации выпускникам, сдающим экзамен по истории

8 июня 15:30

Доцент кафедры отечественной истории Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по истории Татьяна Тетеревлёва дала советы выпускникам школ Поморья по подготовке к профильному экзамену.

Среди первостепенных задач – систематизация всех полученных знаний.

Изменений в процедуре проведения ЕГЭ по истории по сравнению с прошлым годом нет. Поэтому специалистам достаточно просто спрогнозировать возможные затруднения, которые могут появиться у выпускников на экзамене. Стоит обратить внимание на материалы, связанные с историей культуры, вопросы по истории XX века и задания, где необходима работа с картой.

— К сожалению, вопросы по истории культуры изучаются по остаточному принципу. В этом разделе встречается много ошибок. Исторический период, который вызывает сложности, – это первая треть XX века: все, что касается революций в России, Гражданской войны, межвоенного периода, – уточнила Татьяна Тетеревлёва. 

Специалист подчеркнула: одиннадцатиклассникам перед экзаменом необходимо постараться систематизировать все полученные знания, выстроить их в единую хронологическую цепь, понять для себя, как взаимосвязаны исторические события.

— Важно не столько заучить материал, сколько настроиться на экзамен, потренироваться решать разные типы заданий, – пояснила эксперт.

Отдельные рекомендации эксперт дала по написанию исторического сочинения:

«Главное в сочинении – содержательная сторона. Нужно быть максимально точным и конкретным в формулировках, указании имён и дат. Сочинение – единственное задание во второй части, где есть штрафные баллы, которые начисляются за наличие фактических ошибок. Так что если вы в чём-то не уверены, то лучше этого не писать. Также важно сделать конкретные выводы: оценить влияние исторического периода или отдельной личности на историю страны».

Напомним, ЕГЭ по истории состоится 19 июня. Фактически в этот день будет завершена программа выпускных испытаний основного периода итоговой аттестации выпускников школ.

Министерство образования и науки Архангельской области

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