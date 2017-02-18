В Архангельской области продолжается реализация проекта «Уроки ЗАГС»

В рамках реализации социально значимого проекта «Уроки ЗАГС» специалисты отделов записи актов гражданского состояния Архангельской области продолжают работу по правовому просвещению в сфере семейного законодательства в образовательных учреждениях города и области.

Проект включает в себя цикл лекций и тематических бесед для школьников и студентов, направленных на формирование семейных ценностей, позитивного образа семьи, ответственного материнства и отцовства.



Еженедельные уроки правового просвещения проходят во всех территориальных отделах ЗАГС.

Так, хорошей традицией стали регулярные встречи специалистов Котласского отдела ЗАГС со студентами районного центра. Молодежь с удовольствием принимает участие в тематических мероприятиях и беседах по вопросам семейного права.

Постоянными посетителями Архангельского отдела ЗАГС стали учащиеся разных курсов торгово-экономического техникума, техникума водных магистралей им. Орешкова, архангельского кооперативного техникума. Ребята активно участвуют в дискуссиях.

Подробную консультацию по вопросам семейного законодательства получают школьники Новодвинска, Северодвинска, Приморского, Пинежского, Плесецкого, Верхнетоемского, Каргопольского. Красноборского и других районов.

Более двух лет сотрудничают отделы ЗАГС Шенкурского, Виноградовского районов и города Мирного с дошкольными образовательными учреждениями. Для самых маленьких гостей, воспитанников детских садов, специалисты готовят не только познавательные беседы, но и интересные развлекательные мероприятия – экскурсии, конкурсы, игры.

Как отметила руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева, проект «Уроки ЗАГС» востребован среди молодежной аудитории региона и становится все более популярным в области.

– Одним из важных направлений работы органов ЗАГС Архангельской области является проведение мероприятий по повышению грамотности молодежи в области семейного права и повышению престижа семьи и семейных ценностей, – рассказала Ирина Андреечева. – За 2016 год в рамках проекта организовано и проведено более 200 встреч-лекций. Отмечу, что подобные мероприятия всегда вызывают большой интерес у ребят и как правило, проходят в режиме живого общения.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области