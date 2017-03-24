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В Кенозерье завершился семинар для активистов ТОС

24 марта 11:00 Районы Общественное самоуправление
Участники семинара узнали о методах проектного управления, разработке реальных проектов, составлении смет для ТОС
Участники семинара узнали о методах проектного управления, разработке реальных проектов, составлении смет для ТОС

Во второй раз департамент по местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области совместно с Кенозерским национальным парком провели обучение по программе «Десять шагов к успешному проекту».

Семинар собрал в Кенозерье представителей большинства муниципалитетов Архангельской области.

Активисты ТОС, сотрудники районных администраций, активные северяне изучали детали подготовки проектных заявок на примере шести деревень национального парка «Онежское Поморье», недавно вошедшего в состав ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

Участники семинара узнали о методах проектного управления, разработке реальных проектов, составлении смет, определении целей и задач ТОС.

Помогали ТОСовцам эксперты САФУ им. М.В. Ломоносова и АНО «Агентство развития сельских инициатив».

По итогам публичной защиты финансирование получили все представленные проекты. Первое место по итогам тайного голосования гостей из других районов Архангельской области получил проект «Дом жизни» из деревни Лямца.

Важно, что участники семинара для реализации проектов будут использовать собственные средства. Кроме того, они уже заручились поддержкой рыболовецких колхозов и других предприятий, работающих в их населённых пунктах.

Одним из положительных итогов семинара директор департамента по местному самоуправлению Наталья Кадашова назвал желание жителей ещё четырёх деревень создать ТОСы на своих территориях:

«Правительство очень заинтересовано в таких мероприятиях, поскольку они являются импульсом развития инициативы и реализации идей».

Депар­тамент по мест­но­му само­уп­равле­нию админ­ис­тра­ции Губер­нато­ра Архан­гель­ской области и Пра­витель­ства Архан­гель­ской области

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