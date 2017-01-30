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На первенстве СЗФО архангельские теннисисты завоевали 12 медалей

30 января 13:40 Спорт
На первенстве СЗФО архангельские теннисисты завоевали 12 медалей
На первенстве СЗФО архангельские теннисисты завоевали 12 медалей

В Архангельске завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по настольному теннису. За награды турнира, а также путёвки на первенство России боролись спортсмены 1999 года рождения и моложе из шести регионов страны.

Архангельскую область представляли Павел Тарутин, Артем Двойников, Елисей Полуянов, Артем Тихонов, Никита Пестов, Анастасия Фомина, Олеся Молодцова, Анна Попова, Полина Павельева и Полина Пестрикова.

В личном и парном зачётах архангельские спортсмены завоевали двенадцать медалей, подтвердив, что северная школа тенниса находится на ведущих позициях Северо-Запада России.

В командном первенстве наши юниоры стали победителями, а девушки выиграли серебряные награды первенства, завоевав право выступать на первенстве России.

В личном первенстве золотую медаль завоевал Павел Тарутин, «серебро» у Артёма Двойникова, «бронза» в активе Елисея Полуянова. У девушек Олеся Молодцова заняла третье место.

В парах Артём Двойников и Елисей Полуянов выиграли «золото», а Артём Тихонов и Никита Пестов – «серебро». У девушек Анастасия Фомина и Олеся Молодцова завоевали серебряные награды, Анна Попова и Полина Павельева стали бронзовыми призёрами.

В смешанных парах Елисей Полуянов и Анастасия Фомина стали победителями турнира, Артём Двойников и Олеся Молодцова поднялись на третью строчку пьедестала почёта. Ещё одну «бронзу» в паре выиграли Павел Тарутин и Елизавета Гущинай из Калининграда.

Таким образом, на Первенстве России выступят сборные команды девушек и юношей, а в личных соревнованиях – Павел Тарутин, Артём Двойников, Артём Тихонов, Елисей Полуянов, Александр Мальцев, Иван Коротяев и Олеся Молодцова.

— Поздравляю нашу дружную команду теннисистов. Наши спортсмены в очередной раз доказали, что они являются лидерами настольного тенниса на Северо-Западе страны. Теперь будем болеть за наших ребят на первенстве России, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области

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