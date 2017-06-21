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Готовить котельные Няндомы к зиме будет новая теплоснабжающая организация

21 июня 12:15 ЖКХ Энергетика

По информации министерства ТЭК и ЖКХ, в ходе прохождения отопительного периода 2016–2017 годов на территории муниципального образования «Няндомское» было допущено систематическое неисполнение обязательств в организации поставок каменного угля теплоснабжающей организацией ООО «Соловки Электросбыт».

В связи с невозможностью создания необходимых запасов топлива со стороны теплоснабжающей организации, постановлением администрации Няндомского района был введён режим повышенной готовности.

Правительством Архангельской области совместно с муниципалитетом проведена работа с теплоснабжающей организацией, организован постоянный контроль за поставками топлива. Принятые меры позволили избежать чрезвычайных ситуаций.

Принимая во внимание регулярные перебои в поставках топлива для котельных Няндомы за последние два года, администрацией района принято решение о расторжении договора аренды с ООО «Соловки Электросбыт» по окончанию отопительного периода 2016–2017 годов. На заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о смене теплоснабжающей организации.

В настоящее время решается вопрос по привлечению на условиях заключения концессионного соглашения другой компании с целью подготовки объектов ТЭК и ЖКХ к новому отопительному сезону.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области

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