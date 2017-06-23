В День города в Архангельске откроется «Территория финансового креатива»

В Архангельске в День города будут работать две площадки финансовой грамотности. Первая, «Территория финансового креатива», появится на площади Мира. Участники площадки будут проверять и повышать свой уровень финансовой грамотности, создавая «финансовую мозаику» и участвуя в различных конкурсах.



Во время всего мероприятия художник-граффитист будет работать над плакатом на тему защиты прав потребителей финансовых услуг. Самых активных и креативных ждут призы и сертификаты.

Время работы «Территории финансового креатива» – с 14:00 до 17:00.

Параллельно в Петровском парке будет работать многофункциональная площадка финансовой грамотности, где каждый желающий сможет пройти тест, построить «Стену финансовой защиты», поучаствовать в различных играх и конкурсах.

Время работы площадки – с 14:00 до 17:00.

Мероприятия проходят в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется на территории региона с 2014 года.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области