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Делегаты Поморья отметились на международной конференции по психологии

13 октября 12:30 Общество

В 23-ей международной конференции по подростковой медицине и детской психологии, которая прошла 28–29 сентября в Берлине, приняла участие заместитель главного врача по профилактике и межведомственному взаимодействию Архангельского психоневрологического диспансера Анна Еремеева.

Конференция объединила научных исследователей, врачей-практиков, ученых, профессоров, видных докладчиков и других ключевых людей для обсуждения инновационных исследований и передовых направлений в области детской и подростковой психологии и психиатрии на международной платформе.

Конференция собрала представителей из 20 стран мира: врачей, психологов, студентов из Европы, Азии, Австралии и Америки.

Анна Еремеева представляла Архангельский психоневрологический диспансер и выступила с докладом, посвященным применению электронного здравоохранения в детской психиатрической и наркологической практике. Выступление северянки было встречено зарубежными коллегами с большим интересом.

Участие в конференции было организовано в рамках российско-норвежского проекта «Улучшение оказания услуг населению с психическими и поведенческими расстройствами удаленных территорий Архангельской области».

 – Наш успех на международной конференции – это результат слаженной работы большой проектной команды и ее руководителей Веры Яшкович и Светланы Мананковой. Я благодарю всех коллег за помощь в подготовке к конференции. Большое спасибо отделу поддержки и сопровождения международных проектов и лично Надежде Кузнецовой и Марине Жестовских, – отметила Анна Еремеева.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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