Архангельские стартап–команды получили инвестиции Фонда содействия инновациям

Об этом стало известно 7 июня на объявлении результатов самого масштабного стартап-мероприятия в Восточной Европе Startup Village, который прошёл накануне в Москве. Архангельскую область по линии Фонда содействия инновациям представляли семь проектных команд и инновационных разработчиков.

Победителями стали два проекта: «яЭнергетик» и «Обеспечение воздушных судов гражданской авиации». На развитие своего бизнеса команды получат 2 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.

Отбор проектов проходил по пяти направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. Всего на конкурс поступило 49 заявок, победителями стали 13 стартапов из Москвы, Томска, Архангельска, Астрахани, Орла и Новосибирска.



Начальник отдела внешних коммуникаций Фонда содействия инновациям Антон Бобринев подчеркнул:

«Архангельская область стала одним из лидеров конкурса этого года. Мы связываем этот успех с работой Корпорации развития Архангельской области. Её сотрудники провели большую работу, чтобы найти способные команды с конкурентоспособными научными разработками, «упаковала» проекты, подготовила участников к защите».

Отметим, что широкое участие представителей региона в международной конференции стало возможным после проведения в Архангельске 10–11 апреля этого года отборочного этапа Startup Tour, победители которого получили право участия в федеральном конкурсе стартапов.

Генеральный директор КРАО Алексей Ковалёв заявил:

«Мы нашли талантливых молодых людей, которые хотят создавать инновационные продукты в Архангельской области, создаём условия для их роста. Надеемся, что наши проекты смогут завоевать не только региональные рынки, но и мировые».

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»