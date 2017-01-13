В Архангельске стартовал региональный финал олимпиады школьников по литературе

Более 60 старшеклассников из 17 муниципальных образований Архангельской области стали участниками регионального финала всероссийской олимпиады школьников по литературе. Состязания почитателей художественного слова будут проходить в столице Поморья течение двух дней.

Олимпиада по литературе – это одно из первых испытаний большого интеллектуального марафона. В течение месяца в региональном центре пройдут финалы по 21 предмету учебной программы. Свои знания и навыки будут демонстрировать около 1300 победителей муниципальных отборочных туров.

Местом проведения олимпиады по литературе стала архангельская гимназия № 3. Перед началом состязаний с её участниками встретился министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

К традиционным словам напутствия глава ведомства добавил пожелание: успехи на олимпиаде должны помочь ребятам в выборе собственного профессионального будущего.

Победители регионального этапа предметной олимпиады будут представлять Поморье на российском уровне. Стоит отметить, что один из таких масштабных турниров в этом году примет у себя столица Поморья.

— Архангельск стал одним из 14 городов, в которых пройдут решающие турнирные испытания всероссийской предметной олимпиады школьников. Весной этого года на поморской земле состоится олимпиада по истории. Планируется, что в ней примут участие около 200 ребят со всей страны, – рассказал Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области