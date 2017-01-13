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В Архангельске стартовал региональный финал олимпиады школьников по литературе

13 января 13:45 Архангельск

Более 60 старшеклассников из 17 муниципальных образований Архангельской области стали участниками регионального финала всероссийской олимпиады школьников по литературе. Состязания почитателей художественного слова будут проходить в столице Поморья течение двух дней.

Олимпиада по литературе – это одно из первых испытаний большого интеллектуального марафона. В течение месяца в региональном центре пройдут финалы по 21 предмету учебной программы. Свои знания и навыки будут демонстрировать около 1300 победителей муниципальных отборочных туров.

Местом проведения олимпиады по литературе стала архангельская гимназия № 3. Перед началом состязаний с её участниками встретился министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

К традиционным словам напутствия глава ведомства добавил пожелание: успехи на олимпиаде должны помочь ребятам в выборе собственного профессионального будущего.

Победители регионального этапа предметной олимпиады будут представлять Поморье на российском уровне. Стоит отметить, что один из таких масштабных турниров в этом году примет у себя столица Поморья.

— Архангельск стал одним из 14 городов, в которых пройдут решающие турнирные испытания всероссийской предметной олимпиады школьников. Весной этого года на поморской земле состоится олимпиада по истории. Планируется, что в ней примут участие около 200 ребят со всей страны, – рассказал Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области

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