Деловая программа Маргаритинки: всё о франчайзинге

Эффективность открытия бизнеса по франшизе обсудят на одной из дискуссионных площадок XVI Маргаритинской ярмарки. Тематический семинар состоится 22 сентября в Северном (Арктическом) федеральном университете.

Отметим, что в прошлом году в деловой программе форума принимала участие президент Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Агнесса Осипова. В рамках круглого стола она рассказала об особенностях работы с франшизами. Кроме того, РАФ и Архангельский региональный бизнес-инкубатор подписали соглашение о сотрудничестве.

Это позволило привлечь внимание региональных предпринимателей к франчайзингу, способствовало его популяризации в Архангельской области.

В этом году о преимуществах и особенностях франчайзинга участникам семинара расскажут уже не только сторонние эксперты, но и местные предприниматели, с успехом ставшие частью популярных проектов.

Так, предприниматель Надежда Короткова поделится своим опытом в организации по франшизе интеллектуальной игры «Мозгобойня».

— При открытии бизнеса по франшизе предприниматель работает с уже готовым проектом, как правило, популярным и зарекомендовавшим себя среди потребителей, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Еще одним преимуществом является «выверенность» бизнес-модели. Приобретая франшизу, предприниматель может убедиться в успешности и эффективности проекта. Например, когда речь идет о развлекательных мероприятиях, он может легко оценить их популярность в других регионах.

Модератором мероприятия выступит директор Архангельского тендерного центра Александр Мокеев. По его словам, в программе семинара предусмотрено обсуждение преимуществ работы с франшизами, а также рассмотрение «подводных камней», существующих в этой системе.

Отдельное внимание уделят юридическим аспектам взаимодействия сторон. В частности, участники совместно с экспертами проработают оптимальную стратегию поведения в кризисных ситуациях, способы минимизации потерь при выходе из бизнеса.

Семинар пройдёт 22 сентября с 9:30 до 14:00 в САФУ имени М.В. Ломоносова (главный корпус, ауд. 1321). Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте.

По вопросам организации и проведения деловой программы обращайтесь по телефонам: (8182) 20-06-27, +7 952 252-84-35, e-mail: mr.msp29@yandex.ru.

Министерство экономического развития Архангельской области