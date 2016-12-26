Дом-интернат в Мызе получил новогодние подарки от регионального минэкономразвития

В Новый год важно не только верить в чудеса, но и помнить, что каждый из нас может подарить эту веру тем, кто в ней нуждается.



Новогодние праздники принято проводить с самыми близкими и дорогими людьми. Но такая возможность, к сожалению, есть не у каждого. Зачастую в предновогодней суете мы не задумываемся об одиноких людях, лишённых самого главного – семьи.

В России немало благотворительных организаций, помогающих одиноким пожилым людям. Помочь им в этом добром деле решили сотрудники регионального министерства экономического развития. Сотрудники ведомства инициировали поездку в Емецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов.

— Поздравление не должно сводиться к заочной передаче подарков. Каждому из жителей таких учреждений важны внимание и забота, – уверен министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – В Поморье около двух десятков домов-интернатов, многие из которых находятся в сельской глубинке. Волонтёры не могут посетить каждый из них. Особенно сложно обстоят дела с домами-интернатами, находящимися далеко от областного центра.

Учреждение, куда приехали с подарками и поздравлениями сотрудники ведомства, находится в деревне Мыза Холмогорского района. Вот уже двадцать лет директором дома-интерната является Светлана Овчинникова. Вместе со своим коллективом она помогает пенсионерам, многие из которых пришли в интернат «доживать», изменить свое отношение к жизни и научиться радоваться каждому дню.

— Нередко к нам попадают люди, потерявшие веру. Некоторые из них, например, отказываются ходить. Нам удаётся буквально поставить их на ноги и подарить надежду, – рассказала Светлана Овчинникова. – Жители нашего дома-интерната искренне радуются вниманию. Для них тепло и участие – бесценный подарок.

Особенно важным было то, что гости интерната пообщались с каждым в отдельности, зашли в каждую комнату. Жители интерната впервые за долгие годы почувствовали себя гостеприимными хозяевами.

— Мы впервые организовали подобный выезд и надеемся, что наш пример вдохновит коллег и всех жителей города. В Новый год важно не только верить в чудеса, но и помнить, каждый из нас может подарить эту веру тем, кто в ней особенно нуждается, – подчеркнул Семён Вуйменков. – В то же время необходимо понимать, что внимание важно не только в праздники, но и в самые обычные дни. К сожалению, у жителей подобных учреждений очень немного поводов для радости, и любой приезд гостей уже сам по себе является для них настоящим событием и подарком.

Министерство экономического развития Архангельской области