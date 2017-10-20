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«Молодые таланты Поморья»: творческие лаборатории объединили юных северян

20 октября 17:30 Общество Архангельск

20 октября на базе областного Дворца детского и юношеского творчества начали работать творческие лаборатории для обучающихся и представителей детских коллективов.

В течение двух дней юных северян ждут специальные тематические занятия, мастер-классы и индивидуальные консультации.

Идее проведения творческих лабораторий уже пять лет. Они организованы в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)» и проекта «Молодые таланты Поморья».

Основная цель этой работы – создание условий для развития творческих способностей школьников региона.

В наступившем учебном году творческие лаборатории будут работать по следующим направлениям:

  • театр;
  • вокал;
  • дизайн костюма;
  • декоративное творчество;
  • хореография;
  • техническое моделирование;
  • фотография;
  • журналистика;
  • экология и геология.

Результаты своей работы участники творческих лабораторий представят на областном слёте «Молодые таланты Поморья» в мае 2018 года.

Министерство образования и науки Архангельской области

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