«Молодые таланты Поморья»: творческие лаборатории объединили юных северян

20 октября на базе областного Дворца детского и юношеского творчества начали работать творческие лаборатории для обучающихся и представителей детских коллективов.
В течение двух дней юных северян ждут специальные тематические занятия, мастер-классы и индивидуальные консультации.
Идее проведения творческих лабораторий уже пять лет. Они организованы в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)» и проекта «Молодые таланты Поморья».
Основная цель этой работы – создание условий для развития творческих способностей школьников региона.
В наступившем учебном году творческие лаборатории будут работать по следующим направлениям:
Результаты своей работы участники творческих лабораторий представят на областном слёте «Молодые таланты Поморья» в мае 2018 года.