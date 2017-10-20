«Молодые таланты Поморья»: творческие лаборатории объединили юных северян

20 октября на базе областного Дворца детского и юношеского творчества начали работать творческие лаборатории для обучающихся и представителей детских коллективов.

В течение двух дней юных северян ждут специальные тематические занятия, мастер-классы и индивидуальные консультации.

Идее проведения творческих лабораторий уже пять лет. Они организованы в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)» и проекта «Молодые таланты Поморья».

Основная цель этой работы – создание условий для развития творческих способностей школьников региона.

В наступившем учебном году творческие лаборатории будут работать по следующим направлениям:

театр;



вокал;



дизайн костюма;



декоративное творчество;



хореография;



техническое моделирование;



фотография;



журналистика;



экология и геология.



Результаты своей работы участники творческих лабораторий представят на областном слёте «Молодые таланты Поморья» в мае 2018 года.

Министерство образования и науки Архангельской области