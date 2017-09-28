В Поморье оттачивают механизмы поддержки многодетных семей

В Архангельской области продолжается работа по обеспечению земельными участками семей с тремя и более детьми.

Вопросы реализации на практике изменений регионального законодательства, принятых для поддержки многодетных семей, обсудили на заседании профильной межведомственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства региона Екатерины Прокопьевой.

Напомним, летом этого года многодетные семьи Архангельской области получили право на строительство многоквартирных домов. Для этого им необходимо объединяться в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

На сегодняшний день в регионе сформировались две инициативные группы многодетных семей – в Архангельске и Северодвинске, которые могут стать первопроходцами по реализации этого права.

Как отметила Екатерина Прокопьева, это – новый механизм, и, безусловно, он вызывает ряд трудностей:

«Поэтому необходимо проведение расширенного «круглого стола» с представителями муниципальных образований, в рамках которого должны быть даны разъяснения по всем поставленным вопросам».

Решено, что это мероприятие состоится 15 ноября.

Привлечь Пенсионный фонд и банки

По предложению министра имущественных отношений Архангельской области Ирины Ковалёвой, к участию в «круглом столе» будут приглашены не только руководители профильных органов власти правительства региона, но и представители Пенсионного фонда РФ и банковского сектора.

Это необходимо для того, чтобы обсудить с Пенсионным фондом возможности использования материнского капитала, а с представителями банков – перспективы формирования специального пакета предложений по ипотечному кредитованию многодетных семей, которые будут строить квартиры, объединившись в ЖСК.

Организовать «горячую линию»

В преддверии круглого стола муниципальным образованиям региона рекомендовано определить земельные участки, которые можно зарезервировать для многодетных семей под строительство многоквартирных домов.

Эта информация должна быть размещена в открытом доступе на сайтах муниципальных образований, чтобы семьи активнее объединялись в ЖСК.

Обсуждение реализации этого направления работы также планируется на грядущем мероприятии.

— Кроме того, в рамках «круглого стола» нам предстоит разработать механизм организации «горячей линии», на которую непосредственно будут обращаться многодетные семьи, – подчеркнула Екатерина Прокопьева.

Войти в областную адресную программу

Повышенное внимание на круглом столе будет уделено вопросам обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой.

По информации министра строительства и архитектуры Архангельской области Михаила Яковлева, на сегодняшний день наилучшие показатели по этому направлению работы – у Коряжмы, Устьянского, Красноборского, Виноградовского, Холмогорского и Приморского районов.

К примеру, в Устьянском районе из 209 предоставленных участков 207 обеспечено электросетями, 203 – водоснабжением, все участки – грунтовыми дорогами.

Однако в целом по области муниципальным образованиям предстоит провести весьма значительные объёмы работ для того, чтобы строительство семьями многоквартирных домов не оказалось для них непосильной ношей.

— Правительство Архангельской области рассматривает возможность оказания финансовой поддержки муниципалитетам на инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, – сообщил Михаил Яковлев.

В целях эффективности и результативности использования бюджетных средств минстрой региона разработал «Порядок осуществления предварительной оценки заявок муниципальных образований на включение в проект областной адресной инвестиционной программы мероприятий по обеспечению земельных участков, предоставляемых многодетным семьям на территории региона, объектами необходимой инфраструктуры и определения рекомендуемого размера предоставляемой субсидии».



Этот порядок утверждён постановлением правительства области 311-пп от 8 августа этого года.

Михаил Яковлев настоятельно рекомендовал представителям муниципалитетов детально ознакомиться с этим документом.

Рациональный подход онежан

В качестве примера рационального подхода, направленного на эффективное использование средств области на создание инженерной инфраструктуры, отмечена инициатива Онежского района.

В этом году на эти цели из казны региона району выделено девять миллионов рублей. Вклад муниципального бюджета составляет 2,9 млн рублей.

Сетями водоснабжения будут обеспечены 202 земельных участка, предоставленных многодетным семьям в микрорайоне Дальний города Онега.

Строительные работы уже начались. Завершить их планируется до конца года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области