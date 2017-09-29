Участников VIII российско-азербайджанского форума пригласили в Архангельск

Заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников обратился к участникам российско-азербайджанского форума в Ставрополе с предложением в 2019 году провести форум в столице Поморья.

Он отметил, что Архангельская область в течение длительного времени выстраивает дружеские отношения с Азербайджаном по линии дипломатических контактов, двусторонних визитов официальных и деловых кругов и имеет опыт проведения крупнейших международных мероприятий. По традиции форум по очереди проходит в Азербайджане и России, поэтому Архангельск мог бы стать принимающей стороной в 2019 году.

— Проведение форума в Архангельской области позволит придать новый ракурс российско-азербайджанскому межрегиональному сотрудничеству и определит новые перспективы для его развития, – подчеркнул Виктор Иконников.

В поиске новых партнёров

Форум в очередной раз стал крупнейшей площадкой обсуждения вопросов международного и межрегионального сотрудничества между двумя странами.

В рамках деловой программы здесь рассматриваются вопросы взаимодействия России и Азербайджана в промышленности, аграрном секторе, туризме, здравоохранении, В состав делегации Поморья, принимающей участие в VIII российско-азербайджанском межрегиональном форуме «Инвестиции, инновации, туризм», вошли представители правительства региона, Корпорации развития Архангельской области, Архангельского водорослевого комбината, азербайджанской диаспоры.гуманитарной сфере.

Архангельская область предложит к обсуждению возможности реализации проектов кооперации с учётом опыта инновационных кластеров, представит агропромышленный и туристический потенциал региона, продукцию архангельских предприятий.

Одна из ключевых задач форума – поиск новых партнёров и форм сотрудничества.

От промышленной кооперации до туризма

Перспективными направлениями взаимодействия между Поморьем и Азербайджаном являются двусторонняя торговля и туризм.

Архангельская область может предложить продукцию леспрома, аквакультуры, качественный семенной картофель.

Одним из направлений взаимовыгодного сотрудничества может стать создание на территории нашего региона предприятий с участием азербайджанского капитала в таких отраслях, как производство стройматериалов, глубокая переработка древесины, мебельное производство, производство продуктов питания.

Одним из важнейших направлений сотрудничества, по мнению Виктора Иконникова, могут стать совместные промышленные проекты, реализуемые, в том числе, на основе кластерного подхода.

– Для России азербайджанская экономика является дополнительным фактором стимулирующего развития. Будущее совместного экономического развития всё В ноябре 2016 года делегация Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым впервые приняла участие в VII российско-азербайджанском форуме в Баку. Итогом этого визита стала подготовка соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством области и правительством Республики Азербайджан.больше будет зависеть от реализации совместных проектов в промышленности, – отметил Виктор Иконников.

Заинтересовать инвестора

В рамках форума представитель Корпорации развития Архангельской области Светлана Шадрина выступит с докладом на одном из круглых столов на тему: «Перспективные проекты Архангельской области в сфере аграрного промышленного комплекса для инвестирования».

— Основной задачей нашего участия в форуме является поиск партнёров для развития уже имеющихся на сопровождении в КРАО проектов и потенциальных инвесторов. Так, например, мы надеемся, что иностранных коллег заинтересует проект строительства тепличного комплекса в Плесецком районе, перспективы которого на рынке Архангельской области были оценены с помощью маркетингового исследования в мае этого года, – отметила Светлана Шадрина.

Напомним, в мае 2017 года Архангельск посетила делегация Имишлинского района Азербайджана. В настоящее время по результатам этой поездки обсуждаются перспективы создания торгового дома Имишлинского района в Архангельске.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области