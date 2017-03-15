Смягчение климатических изменений обсуждают в Архангельске эксперты Баренц-региона

В работе круглого стола «Международное сотрудничество в Баренц-регионе по вопросам смягчения климатических изменений» принимают участие представители власти, бизнеса, научных и природоохранных организаций из России, Швеции и Норвегии.

В программе – дискуссии о мониторинге и сокращении выбросов парниковых газов, разработка региональных климатических стратегий, гуманитарные вопросы изменения климата.

Участники обсудят международное сотрудничество стран Баренц-региона по разработке и осуществлению мер, направленных на смягчение климатических изменений.

Приветствуя участников круглого стола, заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Дмитрий Капиталинин отметил, что модель межрегионального сотрудничества на севере Европы, предложенная более 20 лет назад, продолжает успешно работать и совершенствоваться:

«Мы можем с уверенностью сказать, что с партнёрами по БЕАР у нас сложились давние добрые отношения. Успешный опыт реализации совместных проектов, активная позиция и высокий уровень профессионализма позволяют нам рассчитывать на плодотворное сотрудничество и в дальнейшем».

Как отметил Дмитрий Капиталинин, последствия отрицательного воздействия на природу будут одинаковыми как для Архангельской области и Карелии, так и для Лапландии. Именно поэтому важно действовать сообща.

Он напомнил, что ещё в 2014 году губернатор Архангельской области Игорь Орлов выступил с инициативой разработки региональной климатической стратегии российской части Баренцева региона, а также расширения международнвзаимодействия по этой проблеме со странами БЕАР.

План такого сотрудничества был одобрен на заседании Баренцева регионального Совета, были созданы межрегиональные рабочая и экспертная группы. В их состав вошли представители стран БЕАР, Архангельской и Мурманской областей, Республик Коми и Карелия, а также Ненецкого автономного округа.

Принятая правительством области стратегия развития локального теплоснабжения до 2030 года позволила сократить эмиссию парниковых газов с 2009 года на 180 тысяч тонн. В основном это связано с расширением применения замещающих уголь и мазут видов топлива.

Есть примеры ответственного отношения к экологии и со стороны представителей бизнеса. Так, в соответствии с климатической стратегией на период до 2020 года Архангельский ЦБК планомерно реализует ряд проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов.

Обеспечение экологической безопасности является одним из приоритетов межгосударственного сотрудничества в Заполярье. В последние годы на территории Арктической зоны РФ реализуется целый ряд мероприятий, направленных на ликвидацию последствий негативного воздействия на природу в результате экономической и иной деятельности.

Дмитрий Капиталинин напомнил участникам круглого стола, что вопросы экологии станут одной из темой международного форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта 2017 года.

Пресс-служба Министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области