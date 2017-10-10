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Кооперация УФСИН России и лесного бизнеса: 800 новых рабочих мест

10 октября 12:30 Леспром Труд
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В правительстве региона состоялось подписание соглашения о взаимодействии между управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Архангельской области и ООО «Группа компаний «УЛК».

Речь идёт о совместной работе по освоению лесного фонда в Приозёрном лесничестве Плесецкого района, который находится в бессрочном пользовании у УФСИН России.

Как отметил заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, в Поморье уделяется особое внимание реализации кластерной политики.

— Подписание этого соглашения является примером кооперации, в рамках которой лучшие возможности каждого из партнёров будут использованы на благо обеих сторон, – говорит Виктор Иконников. – Это, в частности, повышение эффективности и качества заготовки древесины благодаря современной технике и передовым технологиям, которыми обладает Группа компаний «УЛК».

Заместитель губернатора отметил, что, помимо лесозаготовительной деятельности, документ предусматривает сотрудничество по целому спектру направлений.

Так, планируется взаимодействие в сфере развития деревообработки на базе учреждений УФСИН России, а также в реализации инфраструктурных проектов, в том числе по строительству и приведению в надлежащее состояние дорог круглогодичного действия.

По словам генерального директора «УЛК» Владимира Буторина, компания давно планировала организовать сотрудничество с УФСИН России.

— На сегодняшний день ГК «УЛК» ведёт свою деятельность на территории восьми районов области. Помимо лесных направлений, предметом сотрудничества может стать пошив учреждениями УФСИН России спецодежды для работников компании, – говорит Владимир Буторин.

Начальник УФСИН России по Архангельской области Алан Купеев подчеркнул: «Планируется, что в рамках соглашения для осуждённых, отбывающих наказание в учреждениях области, в общей сложности будет создано 800 новых рабочих мест. Благодаря этому они получат профессию и будут зарабатывать деньги, в том числе на оплату своих исковых обязательств».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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