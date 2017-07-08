Глава Поморья поздравил земляков с Днём любви, семьи и верности

Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления с Днём семьи, любви и верности!

Этот светлый праздник не так давно появился в календаре памятных дат и событий, однако уже успел завоевать искренние симпатии и уважение всех граждан нашей страны.

Это не случайно: семья и дети есть высшая ценностью для любого человека. Семья – это поддержка и опора в трудную минуту, это ощущение заботы и понимания, это способность к самопожертвованию во имя близких.

Здесь, на Русском Севере, испокон веков семейные ценности были в числе высших приоритетов. Крепость семейных уз была нерушима, верность и любовь служили основанием семьи. Православную традицию, положенную в основу современного праздника, северяне продолжают чтить и уважать и сегодня.

Пусть всегда в ваших домах царит счастье и благополучие, семейный уют и любовь!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов