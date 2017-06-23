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ТОС в МО «Аргуновское» помогут установить детскую площадку

23 июня 12:15 Районы

Работа почтовых отделений, развитие территорий, улучшение организации  работ по капитальному ремонту многоквартирных домов – с такими вопросами обратились северяне к председателю правительства области Алексею Алсуфьеву в ходе личного приёма граждан. 

Людмила Тюрикова, представлявшая совет женщин поселка Цигломень, обратила внимание председателя правительства области на неудобный для населения режим работы почтового отделения в посёлке Лайский Док. Между тем, именно на почте значительная часть населения поселка оплачивает коммунальные платежи, через отделение связи выплачиваются пенсии.

Принимавший участие в приёме граждан руководитель УФПС по Архангельской области Григорий Бедрин пояснил, что пока отделение связи действительно работает в сокращённом режиме. Прежний сотрудник уволился, на его место временно направлен специалист из другого отделения связи. В данный момент новый сотрудник отделения проходит подготовку. Сразу после окончания обучения он приступит к работе.

— К сожалению, по объективным причинам кадровые возможности Почты России не всегда совпадают с ожиданиями населения, – отметил Алексей Алсуфьев. – Но конкретно по Лайскому Доку ситуация понятна. Уверен, что отделение связи будет работать в более удобном режиме.

С рядом конкретных предложений, касающихся организации работ по капремонту многоквартирных домов обратился к председателю правительства северодвинец Юрий Фокин.

Алексей Алсуфьев поручил профильному министерству совместно с «Народной инспекцией» и региональным фондом капремонта обсудить эти предложения в ходе выездного совещания в Северодвинске.

Не менее конкретными идеями поделилась с председателем правительства жительница МО «Аргуновское» Вельского района Елена Курошина. Она возглавляет местный женсовет и недавно созданный ТОС. Как рассказала Елена Анатольевна, главная задача местного ТОС – развитие инфраструктуры поселка. «Мы хотим здесь жить, но жить в достойных условиях!», – сказала она.

На выигранные гранты общественники уже закупили детскую игровую площадку. Но столкнулись с непониманием со стороны местной власти: глава поселения, рассказала Елена Курошина, не идет на контакт с общественниками, не отвечает на обращения.

— Ваша активная жизненная позиция не может не вызывать уважения, – отметил Алексей Алсуфьев. – Развитие ТОСовского движения – это приоритетное направление в деятельности областного правительства. Равнодушие местной власти откровенно удивляет. Улучшение качества жизни – это общая задача, в её решении нет места конфликтам. Печально, если глава поселения этого не понимает.

Председатель правительства настоятельно рекомендовал главе Вельского района Виктору Шерягину взять данную ситуацию на контроль, а также оказать содействие МО «Аргуновское» в решении ряда вопросов местного значения.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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