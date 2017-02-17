Журналистам расскажут о подготовке к Поморскому строительному форуму

20 февраля в 12:30 в здании регионального правительства (Троицкий, 49, каб. 234) состоится пресс-конференция, посвящённая подготовке к Поморскому строительному форуму.

На вопросы журналистов ответят министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев, генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв, директор Группы компаний «Уютный Дом» Ирина Карелина и председатель совета директоров строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон-Инвест» Александр Фролов.

Напомним, Поморский строительный форум пройдёт 2 и 3 марта на площадке научной библиотеки САФУ. Специалисты строительной отрасли встретятся, чтобы обменяться опытом, наладить сотрудничество, оказать содействие внедрению инновационных технологий в строительный комплекс Архангельской области.

В этом году форум сопровождается обширной деловой программой. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте мероприятия. Уже сейчас для участия в форуме зарегистрировалось более 40 компаний.

Аккредитация на пресс-конференцию по телефону: (8182) 20-06-55.

Пресс-служба Корпорации развития Архангельской области