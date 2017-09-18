Инвестиционная энергетическая конференция в Архангельске состоится 29 сентября

Вниманию участников: изменена дата проведения мероприятия!

29 сентября в конференц-зале Правительства Архангельской области по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 49, корпус 1 состоится вторая инвестиционная энергетическая конференция, которую проводят ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО.

Напомним, для участия в конференции достаточно заполнить форму на сайте МРСК Северо-Запада. В специальном разделе размещена вся информация по состоявшимся и планируемым инвестиционным энергетическим конференциям в регионах, где работают филиалы сетевой компании.

Отдел по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»