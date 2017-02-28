Общественный совет минтруда начал работу в новом составе

Первое в 2017 году совещание общественного совета при министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области началось с выбора нового председателя.

Напомним, что действующий состав общественного совета при министерстве был избран в 2013 году на три года. Для продолжения работы на первом заседании 2017 года необходимо было утвердить новый состав. Из прежнего состава осталось шесть человек, десять – новички.

Министерством сформирован новый состав общественного совета, включающий восемь представителей от Общественной палаты Архангельской области и восемь представителей, заявившихся через министерство.

Новым председателем Общественного совета единогласно выбрана Валентина Киселёва, которая и возглавляла его с 2013 года.



— Совет наделён очень важными полномочиями, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Мы регулярно получаем от них рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы, по повышению качества услуг, которые оказываются учреждениями социальной сферы.

На своем первом совещании в новом составе члены общественного совета обсудили итоги реализации в 2016 году государственной программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области».

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области