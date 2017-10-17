Финансово грамотных педагогов становится больше

В Архангельском областном институте открытого образования в рамках проекта финансовой грамотности завершила обучение очередная группа педагогов.
Сорок учителей со всех уголков Поморья в течении двух недель не только получали знания в финансовой области, но готовили проекты учебных занятий.
Свой новый опыт они смогут реализовать не только в рамках образовательного процесса. Вопросы финансовой грамотности могут рассматриваться при работе над исследовательскими проектами в различного рода образовательных событиях, например в рамках Всероссийской недели сбережений.
— Одно из основных направлений программы – это работа с педагогическим сообществом. Безусловно радует, что финансово грамотных педагогов стало больше, – отметила координатор региональной программы «Повышения уровня финансовой грамотности населения Архангельской области» Валентина Даниловская.
Подтверждение этих слов – превосходный результат тестирования слушателей программы и восемь совместных проектов учебных занятий.
— Опыт, который коллеги приобрели в результате курсов, – уникальный, – отметил заместитель руководителя регионального методического центра по финансовой грамотности, специалист по проектной работе института открытого образования Николай Кряжев.
Участники курсов смогли пообщаться с заместителем председателя правительства Архангельской области Екатериной Прокопьевой и представителями федерального методического центра программы, принять участие в экономическом диктанте.
Добавим, что уже более 700 педагогов из Архангельской области повысили свою квалификацию, а всего по программе повышения квалификации планируется обучить 1 050 преподавателей.