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Финансово грамотных педагогов становится больше

17 октября 14:50 Финансовая грамотность Общество
Уже более 700 педагогов из Архангельской области повысили свою квалификацию
Уже более 700 педагогов из Архангельской области повысили свою квалификацию

В Архангельском областном институте открытого образования в рамках проекта финансовой грамотности завершила обучение очередная группа педагогов.

Сорок учителей со всех уголков Поморья в течении двух недель не только получали знания в финансовой области, но готовили проекты учебных занятий.

Свой новый опыт они смогут реализовать не только в рамках образовательного процесса. Вопросы финансовой грамотности могут рассматриваться при работе над исследовательскими проектами в различного рода образовательных событиях, например в рамках Всероссийской недели сбережений.

— Одно из основных направлений программы – это работа с педагогическим сообществом. Безусловно радует, что финансово грамотных педагогов стало больше, – отметила координатор региональной программы «Повышения уровня финансовой грамотности населения Архангельской области» Валентина Даниловская.

Подтверждение этих слов – превосходный результат тестирования слушателей программы и восемь совместных проектов учебных занятий.

— Опыт, который коллеги приобрели в результате курсов, – уникальный, – отметил заместитель руководителя регионального методического центра по финансовой грамотности, специалист по проектной работе института открытого образования Николай Кряжев.

Участники курсов смогли пообщаться с заместителем председателя правительства Архангельской области Екатериной Прокопьевой и представителями федерального методического центра программы, принять участие в экономическом диктанте.

Добавим, что уже более 700 педагогов из Архангельской области повысили свою квалификацию, а всего по программе повышения квалификации планируется обучить 1 050 преподавателей.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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