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Ирина Бажанова:
«Развитие аквакультуры должно стать одним из приоритетов рыбной отрасли Поморья»

3 июля 16:20 Бизнес Агропром

Состояние и перспективы развития товарной аквакультуры обсудили на всероссийском совещании в Ростове-на-Дону под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

Участие в совещании приняли депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители профильных министерств и ведомств федерального и регионального уровня, отраслевых ассоциаций и аквакультурных хозяйств.

Были рассмотрены вопросы об администрировании и внесении изменений в нормативную базу, механизмах поддержки товарной аквакультуры, в том числе стимулированию банков к кредитованию малых организаций,  а также о научном сопровождении и подготовке кадров для рыбоводных хозяйств.

По словам Ильи Шестакова, за прошедшие два года решён ряд важнейших для развития рыбоводства задач, в том числе:

  • закреплено право собственности рыбоводных хозяйств на объекты аквакультуры с момента их выпуска в водные объекты;
  • заменена обязательность выращивания конкретного видового состава объектов аквакультуры на их минимальный объём выращивания;
  • установлена возможность перезаключения договора пользования рыбоводными участками с добросовестными рыбоводными хозяйствами без проведения торгов.

Глава Росрыболовства призвал представителей регионов активизировать работу по популяризации аквакультуры на местном уровне.

Как отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, развитие рыбоводства в Поморье – задача, поставленная губернатором Игорем Орловым.

За счёт средств областного бюджета предусмотрены субсидии на общую сумму более 1,2 млн рублей на возмещение бизнесу части затрат на приобретение кормов и рыбопосадочного материала.

Напомним, в июне первая в этом году партия в 100 тысяч мальков радужной форели была выпущена в садки на озере Пикалево под Северодвинском.

— В рамках совещания мы изучили передовой опыт Ростовской области по увеличению объёмов выращивания товарной рыбы. Он, безусловно, может быть использован на территории Архангельской области, а аквакультура должна стать одним из приоритетных направлений развития отрасли в регионе, – заключила Ирина Бажанова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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