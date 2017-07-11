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На «Команде 29» отберут новых участников проекта «Перспективные кадры для экономики региона»

11 июля 9:00 Молодежь События Инновации

Совместный проект министерства экономического развития Архангельской области и Корпорации развития Архангельской области «Перспективные кадры для экономики региона» найдёт своё продолжение на девятом региональном международном молодёжном форуме «Команда 29», который пройдёт с 11 по 16 августа в Онежском районе.

Напомним, проект «Перспективные кадры» был запущен в августе 2016 года и ориентирован на формирование открытой системы повышения квалификации кадров для их эффективного применения в экономике региона. Команды профессионалов позволят закрыть потребности региона на местах, сформировать экспертное сообщество, выделить лидеров, способных управлять стратегическими проектами регионального уровня.

На сегодняшний день участники проекта ведут работу по четырём направлениям: «Развитие инновационной экосистемы в регионе», «Большой Архангельск: развитие физических и социальных инфраструктур в агломерации», «Механизмы вовлечения населения в развитие городского пространства в Архангельске» и «Формирование образа чиновника 2.0».

В феврале 2017 года первые результаты были представлены на «Проектном заводе» и получили рекомендации по дальнейшему развитию от губернатора Игоря Орлова, профильных министерств, администрации областного центра, экспертов из Северного государственного медицинского университета и Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.

— У участников «Команды 29» появились прекрасные шансы показать себя. Для студентов и рабочей молодёжи – это хороший старт, опыт, который будет полезен и для них самих, но и для региона, – подчеркнула первый заместитель генерального директора Корпорации развития Архангельской области Ольга Горелова. – Проект «Перспективные кадры» объединяет инициативных людей, которые хотят видеть себя в тех или иных проектах, выйти на другой уровень своего личного профессионального роста, стать частью кадрового резерва Поморья.

Напомним, форум «Команда 29» пройдёт с 11 по 16 августа в Онежском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок».

Девятый форум «Команда 29» будет работать исходя из новой концепции мероприятия, которая подразумевает работу двенадцати проектных команд с набором кейсов, направленных на решение реальных задач муниципалитетов и региона. Одним из разработчиков образовательной части форума совместно с областным Домом молодёжи выступила Корпорация развития Архангельской области.

Для того, чтобы стать участником отбора на форум «Команда 29», необходимо до 14 июля пройти регистрацию по ссылке.

Пресс-служба ГАУ АО «Молодежный центр»

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