В наступающем году получить полис ОСАГО станет проще

С 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны продавать электронные полисы ОСАГО.

Напомним, что пока предоставление данной услуги является добровольным.

— Для Архангельской области, в связи с огромной площадью региона и большой удалённостью многих населённых пунктов от административного центра, внедрение дистанционного страхования является особенно актуальным вопросом, – подчеркнул министр экономического развития региона Семён Вуйменков. – Сегодня при заключении договоров ОСАГО у жителей труднодоступных районов и сельской местности возникает ряд трудностей, которых удастся избежать в случае электронного оформления страховых полисов.

Электронные полисы обладают и целым рядом других преимуществ. Во-первых, на их оформление требуется значительно меньше времени. Во-вторых, для электронного полиса не нужны бланки, а значит, не повторится ситуация, когда ОСАГО оказалось недоступным из-за их дефицита. И наконец, это нововведение лишит страховые компании возможности навязать дополнительные услуги.

Напомним, в августе Поморье включилось в работу системы единого агента Российского союза автостраховщиков (РСА). В соответствии с заключённым соглашением страховые организации, имеющие филиалы в регионе, выступают посредниками и осуществляют продажи полисов ОСАГО от имени всех компаний-членов РСА.

— Внедрение системы единого агента позволило несколько улучшить ситуацию на региональном рынке ОСАГО. Однако по результатам мониторинга, проведённого В настоящий момент оформить полис в электронном виде можно лишь в нескольких компаниях, среди которых САО «ВСК», ОАО «АльфаСтрахование», ЗАО «МАКС».специалистами министерства экономического развития Архангельской области, нововведение не повлекло за собой значительного сокращения жалоб от граждан, – сообщил Семён Вуйменков. – До 1 января 2017 года оформление электронных полисов ОСАГО применяется страховыми компаниями в добровольном порядке. В связи с этим число организаций, предоставляющих данную услугу, было ограничено. Вступление в силу закона об обязательных продажах так называемых е-ОСАГО позволит улучшить ситуацию.

Министерство экономического развития Архангельской области