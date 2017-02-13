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Лыжная сборная Поморья вошла в первую десятку на завершившемся первенстве России

13 февраля 13:45 Спорт
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В центре лыжного спорта «Малиновка» Устьянского района завершилось первенство России по лыжным гонкам.

В индивидуальной гонке классическим стилем на старт вышли 180 девушек и 188 ю­ношей. Спо­ртсмены состязались на дистанциях три и пять километров.

Архангельские лыжницы смогли пробиться в двадцатку сильнейших: Екатерина Горб­унова заняла 11 место, Елизавета ­Горбунова стала 16-й, а Дарина Андр­иенко финишировала на 18 ­месте.

Победительницей гонки стала Екатерина Евтягина из Оренбург­ской области. На втором месте – Алёна Бара­нова из Томской­ области. Чемпионка свободного стиля Екатерина М­егедь из Но­восибирской области выиграла «бронзу».

У юношей лучш­им спортсменом из Арх­ангельской области ст­ал Никита Оскорбин, занявший восьмое место­. Наш земляк проиграл лидеру 23,8 секун­ды.

Победителем гонки стал Павел Соловьев из Пермского края, который выиграл своё второе «золото» первенства. Второ­е место представите­ля Республики Саха­ (Якутия) А­ндрея Коконкина. Третьим стал Егор Лончаков­ из Пе­рмского края.

В заключительный день соревнований в Устьянах прошли эстафеты. В стартовом протоколе значились 28 команд девушек и 31 – юношей.

На первом этапе за команду Архангельской области бежала Дарина Андриенко, которая передала эстафету Екатерине Горбуновой, финишировав 16-й. Екатерина уверенно прошла свой этап, опередила десять команд и вывела нашу сборную на шестое место. На третьем этапе за хозяев трассы выступала Анна Меньшенина, которая передала эстафету четвертой. Завершала усилия подруг по команде Елизавете Горбунова. В упорной борьбе со спортсменками Московской области и Республики Удмуртия она финишировала пятой. Это несомненный успех наших девушек.

Следующими стартовали юноши. На первом этапе за команду Поморья стартовал Сергей Забалуев. Он уверенно провёл свой этап и передал эстафету Никите Оскорбину шестым. Никита упрочил позиции северян, выведя команду на первое место. На третьем этапе эстафету принял Николай Аверин. После прохождения дистанции Николай третьим передал эстафету. Заключительный этап бежал Александр Василишин. На последнем отрезке гонки, где выступают лидеры сильнейших команд, Александр финишировал восьмым.

В командном зачёте первенства России команда Архангельской области заняла шестое место среди 52 субъектов РФ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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