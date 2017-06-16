В Год экологии Кузнецов ручей в Мезенском районе станет чистым

Министерство природных ресурсов и ЛПК области заключило контракт на очистку ручья Кузнецов в Мезенском районе. Победителем аукциона стал Центр аварийно-спасательных и экологических операций («Экоспас»).

К очистке от нефтяного загрязнения ручья Кузнецов компания планирует приступить уже в конце июня.

На загрязненном участке ручья необходимо провести работы по выемке донных отложений, удаление и утилизацию пропитанного нефтепродуктами грунта. Затем будет проведена планировку территории и посеяны многолетние травы.



Очистка ручья Кузнецов позволит нейтрализовать угрозу возможного загрязнения одной из самых водных артерий Поморья – реки Мезень.

По словам министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина, работы будут проводится в рамках федеральной программы «Чистая страна».

В начале текущего года Минприроды России удовлетворило заявку регионального минлеспрома о выделении субсидии в размере более 12 миллионов рублей. Ещё около двух с половиной миллионов рублей составит областное софинансирование.

Основной причиной загрязнения Кузнецова ручья и прилегающей территории стали систематические проливы и утечки нефтепродуктов в течение времени, когда здесь располагалась воинская часть.

Первые работы по экологической оценке и локализации последствий техногенного загрязнения были проведены ещё в 2012 году. Через два года в ходе дополнительных инженерных изысканий, проведённых на средства области, специалисты установили, что риск дальнейшего просачивания нефтепродуктов в водоносные горизонты сохраняется.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области