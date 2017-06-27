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Блестящий результат: ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдал 71 выпускник школ Поморья

27 июня 15:00

Опубликованы результаты самого массового ЕГЭ 2017 года – экзамена по русскому языку. В Архангельской области 71 выпускник получил максимальную оценку в 100 баллов – это практически в два раза больше, чем в прошлом году.

ЕГЭ по русскому языку вкупе с испытанием по математике являются обязательными экзаменами, которые необходимо сдать для получения аттестата о среднем общем образовании. В Архангельской области знания «великого и могучего» демонстрировали почти 5600 одиннадцатиклассников.

Итоги этого ЕГЭ можно назвать впечатляющими, поскольку результаты, показанные выпускниками 2017 года, оказались значительно лучше, чем достижения предшественников.

— Высочайший результат в 100 баллов показал 71 выпускник. Для сравнения, в прошлом году в рядах стобалльников было 37 ребят. Важно отметить, что работа каждого третьего выпускника оценена в диапазоне от 80 до 99 баллов, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Не справились с заданиями ЕГЭ по русскому языку всего 13 человек, в прошлом году таких ребят было 17. Пересдать экзамен они смогут либо 29 июня в резервный день, либо в рамках дополнительного этапа итоговой аттестации, который состоится в начале сентября.

27 июня завершается приём апелляций от ребят, которые не согласны с полученными на этом ЕГЭ баллами. Затем заявления будут рассмотрены специальной комиссией, поэтому окончательные результаты могут немного измениться.

Министерство образования и науки Архангельской области

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