Дни якутского кино стартуют в Архангельске

Каждый четверг в 17.30 с 12 января по 2 марта в актовом зале облестной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова можно будет посмотреть ленты режиссёров из Республики Саха.

По окончании марафона киноманы смогут принять участие в викторине, победитель которой получит приз от Якутского международного кинофестиваля. Правильно ответить на вопросы сможет только самый внимательный и ответственный зритель: для того, чтобы победить в викторине, нужно посетить все семь сеансов.

Показ проходит в рамках киномарафона «Содружество Арктических фестивалей, который стартовал в Год российского кино с международного фестиваля любительских и профессиональных фильмов и телепрограмм «Берегиня».

Фильмы предоставлены министерством культуры и духовного развития Республики Саха. Картины якутских кинематографистов активно участвуют в престижных фестивалях и конкурсах отечественного и зарубежного киноискусства.

В программу показов вошли полнометражные художественные картины: драмы, комедии, документальные фильмы и даже триллер.

Откроет фестивальные показы «Белый день». Этот фильм, снятый в 2013 году, повествует о внезапном столкновении людей со стихией. Картина стала обладателем целой россыпи призов, в том числе – специального приза жюри национального кинофестиваля дебютов «Движение», специального приза жюри II Якутского международного кинофестиваля, приза за лучший драматический фильм XV международного фестиваля «ImagineNATIVE» в Торонто.

Среди фильмов «Дней якутского кино» – военная драма «Снайпер Саха», рассказывающая о якутском охотнике Семёне Ардахове, прообразом которого послужили снайперы Великой Отечественной войны. Этот фильм – участник внеконкурсной программы XXXIII ММКФ, обладатель приза «Золотой меч» за дебют IX международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова и приза за лучшую режиссёрскую работу VII благотворительного кинофестиваля в Монако.

Телефон для справок: (8182) 20-64-68 (отдел литературы по искусству областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова). Электронная почта: oli@aonb.ru.

Министерство культуры Архангельской области