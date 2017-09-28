Стратегическое партнёрство Северо-Запада: пять лет работы в новом формате

Пять лет исполняется организации, которая ввела новый формат взаимодействия власти, бизнеса и общественных организаций в Северо-Западном федеральном округе. Именно в этот день – 28 сентября 2012 года – было создано Стратегическое партнёрство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа.

Стратегическое партнёрство было учреждено всеми одиннадцатью регионами округа, крупнейшими региональными компаниями, объединениями предпринимателей, общественными организациями.

Архангельская область также является одним из учредителей, а губернатор Игорь Орлов входит в состав наблюдательного совета оргаизации.

За прошедшие пять лет представители Поморья принимали участие в таких масштабных проектах партнёрства, как съезды строителей Северо-Запада, выставки регионов на Олимпийских играх в Сочи, межрегиональные энергетические инвестиционные конференции.



С юбилеем партнёрство "Северо-Запад" поздравил председатель Наблюдательного совета организации, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов.

«В 2017 году партнёрство должно оставаться инструментом горизонтальной интеграции в округе. В его работе нами видится серьезный ресурс для координации интересов регионов, аппарата полномочного представителя Президента и федеральных органов власти. Вместе с тем организацию ожидает ряд структурных преобразований: будут введены новые блоки задач, стоящих на повестке дня, внесены изменения в состав учредителей, будет реформирован экспертный совет, созданы проектные офисы по отдельным направлениям».

АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа»