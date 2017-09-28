Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Стратегическое партнёрство Северо-Запада: пять лет работы в новом формате

28 сентября 13:30 Экономика

Пять лет исполняется организации, которая ввела новый формат взаимодействия власти, бизнеса и общественных организаций в Северо-Западном федеральном округе. Именно в этот день – 28 сентября 2012 года – было создано Стратегическое партнёрство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа.

Стратегическое партнёрство было учреждено всеми одиннадцатью регионами округа, крупнейшими региональными компаниями, объединениями предпринимателей, общественными организациями. 

Архангельская область также является одним из учредителей, а губернатор Игорь Орлов входит в состав наблюдательного совета оргаизации.

За прошедшие пять лет представители Поморья принимали участие в таких масштабных проектах партнёрства, как съезды строителей Северо-Запада, выставки регионов на Олимпийских играх в Сочи, межрегиональные энергетические инвестиционные конференции.

С юбилеем партнёрство "Северо-Запад" поздравил председатель Наблюдательного совета организации, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов.

«В 2017 году партнёрство должно оставаться инструментом горизонтальной интеграции в округе. В его работе нами видится серьезный ресурс для координации интересов регионов, аппарата полномочного представителя Президента и федеральных органов власти. Вместе с тем организацию ожидает ряд структурных преобразований: будут введены новые блоки задач, стоящих на повестке дня, внесены изменения в состав учредителей, будет реформирован экспертный совет, созданы проектные офисы по отдельным направлениям».

АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа»

Общество

28 сентября

Стра­те­ги­чес­кое парт­нёр­ство Севе­ро-Запа­да: пять лет рабо­ты в новом формате

28 сентября

117 квар­тир приоб­рете­но c нача­ла года для дет­ей-си­рот Поморья

28 сентября

Уст­ойчи­вость неком­мерч­ес­кого сек­тора обсу­дят на кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

28 сентября

В Поморье стар­ту­ет про­ект для пожилых «Сереб­ряный воз­раст – актив­ное поколе­ние!»

28 сентября

Ком­форт­ная город­ская сре­да: на осо­бом конт­ро­ле – качес­тво работ

27 сентября

Кот­лас­ский клуб моло­дой семьи «Семиц­ве­тик» отме­тил 80-ле­тие области по-спор­тивно­му

27 сентября

В Архан­гель­ске отмети­ли луч­ших предс­та­ви­те­лей сферы туризма

27 сентября

На Соло­вец­ких остро­вах откры­лись новые спор­тивные объекты

27 сентября

«Уикенд в Аркти­ке»: новый тур выход­ного дня познако­мит гос­тей Поморья с Архан­гель­ском

27 сентября

При­нят в пер­вом чте­нии област­ной закон «О вод­ном транс­пор­те»

27 сентября

85-й сезон Архан­гель­ского теат­ра драмы нач­нётся с бла­гот­вори­тель­ной акции

27 сентября

Фес­тиваль фейер­верк­ов сос­то­ит­ся в Архан­гель­ске на этих выходных

26 сентября

В Архан­гель­ске прой­дёт самый масш­та­бный в Рос­сии День ходьбы

26 сентября

В Поморье про­дол­жа­ют­ся про­вер­ки газо­вого обо­ру­до­ва­ния в жилых домах

26 сентября

Упол­номо­чен­ный по пра­вам чело­века объяв­ля­ет «Пра­во­вой мара­фон для пен­си­оне­ров»

26 сентября

Лег­ко­ат­леты Архан­гель­ской области успе­шно выступи­ли на «Шипов­ке юных»

26 сентября

На доро­гах Поморья – «Неде­ля безо­пас­ности»

26 сентября

Коман­да Поморья завое­вала 12 меда­лей на чем­пи­она­те Рос­сии по воз­душ­ной атлетике

26 сентября

Ека­те­ри­на Про­копье­ва: «От сос­то­яния вод­ных объек­тов зави­сит качес­тво жизни северян»

Похожие новости

28 сентября Общество

Стра­те­ги­чес­кое парт­нёр­ство Севе­ро-Запа­да: пять лет рабо­ты в новом формате

27 сентября Экономика

Допол­нитель­ные дохо­ды областно­го бюд­жета нап­равле­ны на реше­ние социаль­ных задач

27 сентября Экономика

«Про­ек­тный завод»: феде­раль­ные экспе­рты помога­ют предп­ри­ни­ма­те­лям получить инвести­ции

26 сентября Экономика

От арен­ды 14 учас­тков земли в Архан­гель­ске в бюд­жет поступи­ло более мил­ли­она рублей

25 сентября Экономика

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья рас­ска­зали о фран­чайз­ин­ге

22 сентября Губернатор

В поис­ках нес­тан­дар­тных решений

22 сентября Экономика

Предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья рас­ска­зали о последн­их измене­ни­ях в закон о роз­нич­ной про­даже алкоголя

22 сентября Экономика

Архан­гель­ские экспо­ртёры обсуди­ли про­блемы внеш­не­эко­но­ми­чес­кой дея­тель­нос­ти

22 сентября Экономика

Ситу­ацию с регио­наль­ным пиво­варе­ни­ем обсуди­ли в рам­ках дело­вой про­граммы Мар­гари­тин­ки

22 сентября Экономика

Вель­ские предп­ри­ни­ма­те­ли сис­темно обраща­ют­ся в про­кура­туру

21 сентября Экономика

В Архан­гель­ске стар­това­ла дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ской ярмарки

20 сентября Районы

На Мар­гари­тин­ской ярмарке свою про­дук­цию предс­та­вит Кот­лас­ская пти­цеф­аб­рика

20 сентября Экономика

Выставка иннова­ци­он­ных раз­рабо­ток сос­то­ит­ся в рам­ках дело­вой про­граммы Мар­гари­тин­ки

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия