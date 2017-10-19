Безопасность в сети: школьникам Поморья расскажут о правилах поведения в Интернете

Единый урок по безопасности в сети Интернет пройдёт в школах Архангельской области. На 30 октября запланированы занятия, в ходе которых с юными северянами будут говорить о правилах поведения в виртуальном мире. Поморье участвует в этом просветительском проекте уже не в первый раз.

Сегодня Интернет стал постоянным спутником практически любого школьника, но возможности сети могут использовать и злоумышленники. Поэтому одной из тем единого урока станут вопросы защиты персональных данных. Особое внимание планируется уделить нюансам анализа достоверности информации в сети.

Представители министерства образования и науки Архангельской области также проведут в школах открытые уроки, посвящённые тематике безопасного Интернета.

Более того, эти вопросы будут подняты и в рамках одного из региональных родительских собраний, которые традиционно проходят в Поморье в режиме видеоконференцсвязи.

Министерство образования и науки Архангельской области