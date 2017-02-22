«Европейская весна» вновь удивит столицу Поморья

Архангельск готовится в двенадцатый раз принять международный фестиваль «Европейская весна». С 22 марта по 19 апреля на трёх совершенно разных площадках Архангельска выступят уникальные творческие коллективы.

Встречи с современным искусством состоятся в клубе «Колесо», театре драмы имени М.В. Ломоносова и центре «Патриот».

— «Европейская весна» – одно из самых ярких событий, которое уже много лет известно жителям региона. У фестиваля большой потенциал для развития внутреннего и внешнего событийного туризма. Чтобы познакомиться с творчеством артистов мирового уровня, не нужно ехать в столицы, всё можно увидеть в Архангельске! – подчеркнула министр культуры Архангельской области Вероника Яничек.

Этой весной зрители увидят спектакли «Мария де Буэнос Айрес» Театро ди Капуа, «Конармию» Максима Диденко, клоунаду театра «Семьянюки», музыкальные коллективы «Boule» и «Н. О. М.».

— В чем ценность «Европейской весны»? Мы приглашаем и театры, и музыкальные, и танцевальные, и какие угодно коллективы, которые близки и интересны нам, а у нас хороший вкус. Фестиваль всегда держит очень высокий профессиональный уровень, – подчеркнула Анастасия Дедёшина, заместитель художественного руководителя Молодежного театра.

Министерство культуры региона осуществляет финансовую поддержку фестиваля. Подробную информацию о «Европейской весне» можно узнать на сайте Молодёжного театра.

Министерство культуры Архангельской области