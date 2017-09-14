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22 сентября в Архангельске пройдёт вторая инвестиционная энергетическая конференция

14 сентября 16:15 Энергетика Инвестиции

Предприниматели и инвесторы смогут выйти на прямой диалог с энергетиками, получить максимально выгодные условия подключения своих объектов к электросетям и заключить долгосрочные соглашения о намерениях.

Конференцию проводят ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО.

Энергетики и предприниматели обсудят экономическое развитие региона, инвестиционную привлекательность, доступность энергетической инфраструктуры, а также координацию взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики и социальной сферы с сетевыми организациями при активном участии органов государственной власти и местного самоуправления.

Конференция пройдёт при поддержке правительства Архангельской области.

Участники конференции получат самую актуальную информацию о текущей и перспективной загрузке центров питания в регионе, возможностях технологического присоединения, региональных тарифных решениях, перспективных планах развития территорий, планах реализации федеральных и региональных инвестиционных проектов.

— Мы расскажем инвесторам, которые хотят открыть или расширить свой бизнес в Архангельской области, о свободных мощностях для подключения новых объектов, где подключение к электросетям будет простым, недорогим и оперативным, – пояснил директор «Архэнерго» Андрей Кашин. – Это позволит предпринимателям согласовать свои планы развития с возможностями энергетиков.

В программе конференции – пленарное заседание, где прозвучат доклады представителей органов исполнительной власти и филиала «Архэнерго» на тему перспективного развития; круглые столы, в рамках которых пройдет обсуждение проблем перспективного развития и технологического присоединения; консультации по вопросам техприсоединения; подписание соглашений между ПАО «МРСК Северо-Запада» и инвесторами.

– Основная идея конференции – согласование наших целей, задач и возможностей, – подчеркнул Андрей Кашин. – Нам необходим прямой диалог с застройщиками, инвесторами и региональной властью.

Практика проведения инвестиционных энергетических конференций в регионах СЗФО ведется по инициативе МРСК Северо-Запада с 2015 года. В мероприятиях приняли участие более 1 300 человек, заключено 139 соглашений.

Для участия в конференции достаточно заполнить форму на официальном сайте МРСК Северо-Запада. Здесь же размещена вся информация по состоявшимся и планируемым инвестиционным энергетическим конференциям в регионах, где работают филиалы сетевой компании.

Отдел по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

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