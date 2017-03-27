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46,7 млн рублей сэкономили благодаря системе «Платон» грузоперевозчики Поморья

27 марта 16:45 Транспорт

По итогам 2016 года сумма налогового вычета для зарегистрированных в Архангельской области грузоперевозчиков составила 46,7 млн рублей. Такую льготу получили все владельцы транспортных средств, работающие в системе «Платон».

Фактически перевозчики были освобождены от уплаты транспортного налога, если сумма перечисленных ими сборов в дорожный фонд страны за проезд по федеральным трассам превысила или была равна сумме налога.

Выпадающие доходы от налоговой льготы в декабре прошлого года в полном объеме были компенсированы региону из федерального бюджета за счёт сборов системы «Платон».

За первый год работы государственной системы «Платон» количество зарегистрированных в ней грузовиков достигло 800 тысяч машин. На сегодняшний день сборы в дорожный фонд страны от системы превысили 22 млрд рублей.

Все эти средства направлены на ремонт самых проблемных дорог и аварийных мостов, восстановление которых без «Платона» было бы невозможно в ближайшее десятилетие. 

При этом система работает в интересах всех законопослушных предпринимателей, так как конкуренция на рынке грузоперевозок приобретает цивилизованный характер.

Эксперты отмечают, что некоторые недобросовестные перевозчики, особенно физические лица, тем не менее, не используют право налогового вычета, так как боятся встречных проверок налоговой службы.

—  Когда оказывается, что они проезжают только по федеральным трассам по 100 тыс. километров в год, а бизнес не оформлен, то у налоговиков могут возникнуть справедливые вопросы, – пояснили в Росавтодоре.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области

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