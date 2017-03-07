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Подарок женщинам – открытие центра здоровья в Котласе

7 марта 15:10 Здоровье Котлас

В канун весеннего праздника в Котласе на базе Котласской центральной городской больницы имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) открылся диагностический центр женского здоровья.

На торжественном открытии, которое состоялось 7 марта, министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов отметил:

«Это наш подарок женщинам Котласа и всех южных районов. С открытием центра у женщин появятся новые возможности получить медпомощь самого высокого уровня в комфортных условиях».

Как пояснил главный врач Котласской ЦГБ Дмитрий Богданов, центр женского здоровья будет заниматься диагностикой и поиском заболеваний женской репродуктивной системы. Прием пациенток будет проводиться бесплатно в плановом порядке.

— Мы ставим перед собой задачу добиться выявления заболевания на самых ранних стадиях. Вся работа нацелена на то, чтобы сохранить здоровье и жизни наших женщин, – заявил главный врач.

Первые пациентки уже записались на прием на 9 марта.

Запись на прием будет осуществляться по телефону(81837) 2-83-98 с 8:30 до 15:00.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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