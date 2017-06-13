ЕГЭ по иностранным языкам и биологии прошли в Поморье без сбоев и нарушений

Более 1 700 выпускников школ Архангельской области сдавали 13 июня экзамены по выбору: биологию и иностранные языки. Оба итоговых испытания прошли без нарушений и технологических сбоев.

Экзаменационная работа по биологии состояла из двух частей, включающих в себя 28 заданий. Продолжительность ЕГЭ – 210 минут. Выпускникам было необходимо набрать минимум 36 баллов, чтобы пройти это испытание.

Что касается тех, кто выбрал ЕГЭ по иностранным языкам, то сегодня ребята сдавали первую – письменную – часть этого экзамена. Выпускники должны были ответить на 40 заданий. Минимальный результат для получения положительной оценки составляет 22 балла.

Вторая часть этого испытания состоится 15 и 16 июня, когда ребята смогут добавить в общую копилку результата на этом ЕГЭ баллы, полученные за владение разговорным иностранным языком.

— Биологию сдавали более 1 200 человек. А на ЕГЭ по иностранным языкам неизменной популярностью пользуется английский язык – его выбрали более 500 юных северян. Для сравнения, знания немецкого и французского языков демонстрировали всего 12 выпускников, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Оба экзамена прошли в штатном режиме, удалённых не было.

Добавим, что за объективностью проведения итоговой аттестационной кампании следят независимые наблюдатели. Во время экзаменов работает специальный ситуационно-информационный центр, который впервые появился на территории Архангельской области.

Министерство образования и науки Архангельской области