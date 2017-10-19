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Первый «Дом образцового содержания» появился в Северодвинске

19 октября 15:20 Комфортная городская среда Северодвинск Расселение аварийного жилья
Сергей Степашин передал почётный знак председателю совета дома 8/69 по улице Гагарина в Северодвинске Сергею Коткину
Сергей Степашин передал почётный знак председателю совета дома 8/69 по улице Гагарина в Северодвинске Сергею Коткину

Сегодня председатель наблюдательного совета «Фонда содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин вручил знак «Дом образцового содержания» председателю совета дома 8/69 по улице Гагарина в Северодвинске Сергею Коткину и директору управляющей организации Анне Арбацкой.

Это второй дом в Архангельской области, удостоенный почетного звания.

В церемонии приняли участие председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, глава Северодвинска Игорь Скубенко, председатель городского совета Михаил Старожилов.

Построенная в далеком 1957 году пятиэтажка благодаря усилиям и самих жильцов, и председателя совета выглядит «на пять». Как, впрочем, и прилегающая территория: на расположенную во дворе детскую площадку, по словам Сергея Коткина, приходят родители с детьми со всего города.

Дому есть чем похвастаться и помимо внешнего вида: здесь установлены общедомовые приборы учёта и новый тепловой узел, используются энергосберегающие технологии, отремонтированы подъезды.

Это во многом стало возможным благодаря участию в программе капитального ремонта с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

— Дом соответствует критериям, по которым присваивается почётный знак, – отметил Сергей Степашин. – И не так важно, сколько лет прошло с постройки. Важно, что за домом ухаживают сами жильцы.

Кстати говоря, традиция вручения знаков «Дом образцового содержания» появилась относительно недавно. Критерии отбора достаточно жёсткие. Первым в нашей области такого звания был удостоен один из домов, расположенный на улице Тимме в Архангельске.

— Вручение почётных знаков становится хорошей традицией, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – И не случайно, что именно Северодвинску выпала такая честь. Сегодня город корабелов демонстрирует яркие примеры деятельности инициативных групп жильцов, которые объединяются вокруг свои домов, продвигают инициативы, делают своё жильё и прилегающую территории комфортнее.

Отметим, что многие из этих инициатив получили поддержку уже в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».

Также в ходе посещения Северодвинска Сергей Степашин осмотрел один из домов, построенных в рамках переселения граждан из аварийного жилья. Расположенная на проспекте Морском кирпичная «пятиэтажка» уже принимает первых жильцов.

Рабочий визит председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ в Архангельскую область продолжается.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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